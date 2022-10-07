Москва, , 15:51 — REGNUM Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов попросил депутатов Госдумы поддержать законопроект о создании государственной системы многолетней мерзлоты, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Александр Козлов Council.gov.ru

По его словам, документ будет внесен в нижнюю палату парламента до конца 2022 года.

«Мы его разработали по поручению президента. Сейчас он на рассмотрении в государственном правовом управлении. Прошу поддержать, когда он поступит к вам на рассмотрение. Я напомню, у нас мерзлоту в стране никто никогда не мониторил», — сказал Козлов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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