Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия вместе подумают над ответом Польше, желающей разместить у себя ядерное оружие США. Об этом заявил 7 октября белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, Варшава и Вашингтон уже якобы договорились о перемещении в Польшу арсеналов ядерного оружия и заявляют об этом.

«Будем думать. Мы уже решили, ещё раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, всё будет нормально», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда заявил о переговорах с США по участию Варшавы в программе совместного использования ядерного оружия. Он пояснил, что так Польша хочет противодействовать «растущим угрозам» со стороны РФ.

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