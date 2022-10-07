Барнаул, , 15:49 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 8 по 10 октября местами сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность.

Пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз был объявлен в Алтайском крае с 15 по 19 сентября.

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