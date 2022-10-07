Турция поставит Грузии бронетранспортеры натовского образца
Тбилиси, 7 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Грузия и Турция заключили соглашение о поставке грузинской стороне бронетранспортёров натовского образца. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция. Пушка. Война
Отмечается, что в Тбилиси прибыла турецкая делегация. Новая техника нужна для укрепления сил обороны Грузии.
«В рамках встречи было подписано соглашение между министерством обороны Грузии и компанией «АСФАТ» при министерстве национальной обороны Турецкой Республики, на основании которого будут поставлены новые бронеавтомобили повышенной проходимости», — говорится в сообщении.
Количество бронетехники, которое обязалась поставить в турецкая сторона, на называется.
Напомним, Турция является одним из крупнейших торговых партнёров.