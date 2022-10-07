Москва, , 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о жестких требованиях к местам продажи домашних животных. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

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Документом устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам.

«Содержание животных в местах, используемых для торговли животными, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ», — следует из закона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый закон не касается сельскохозяйственных животных.

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