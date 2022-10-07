София, , 15:48 — REGNUM Правительство США объявило о дополнительном выделении Софии $40 млн на модернизацию и техническое обеспечение болгарской армии. Об этом 7 октября сообщает софийская газета «Факты».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующие средства поступят на счета минобороны Болгарии уже к 1 ноября текущего года.

Финансирование обеспечивается Программой поддержки иностранных армий, спонсируемой Пентагоном.

Напомним, ранее официальная София обратилась к партерам по НАТО с призывом оказать Болгарии «посильную помощь в модернизации армии».