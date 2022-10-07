Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Трактор «Беларусь», который можно получить по специальному сертификату, подарил президенту России Владимиру Путину в связи с его 70-летним юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 7 октября сообщает близкий к окружению белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларусь»

По информации источника, приехавший на неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербург Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о его подарке Путину, заявил, что их удивит его ответ.

Также позднее телеграм-канал разместил изображение сертификата на трактор «Беларусь», предназаченного для президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чеченской Республике состоялось торжественное построение силовых подразделений республики, посвященное 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина.