Москва, 7 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Несмотря на то, что многие пункты нового восьмого санкционного пакета приняты в максимально обтекаемой форме или их исполнение отсрочено во времени, общий эффект от них будет негативным для европейской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Так, например, реальный запрет на поставку слябов российскими металлургами вступит в силу лишь через два года, а до тех пор их покупка разрешена в объемах, не превышающих поставки 2021 года, который был весьма продуктивным для отрасли.

Но надо учитывать, что поставки с территории бывшей УССР, которая была вторым по объемам поставщиком для европейских компаний, практически полностью остановлены.

Везти слябы из Азии или США далеко и, соответственно, существенно дороже. Так что вдобавок к удорожанию энергоресурсов европейские металлурги столкнутся ещё и с дефицитом сырья.

От ряда других запретов, в частности, от запрета европейским адвокатам оказывать юридические услуги российским физическим и юридическим лицам, или запрете для россиян на криптовалюты, вообще в чистом виде теряет именно европейский бизнес.

Так что как ни хитрят политики с формулировками, негативный эффект для экономики европейской только нарастает», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза показали изобретательность в вопросе ограничений против России в восьмом пакете санкций.

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