Ставрополь, 7 октября 2022, 15:47 — REGNUM Уровень воды в реке Кубань в районе города Невинномысска Ставропольского края начал снижаться. Ситуацию контролируют местные власти и сотрудники МЧС. Угрозы подтоплению населенных пунктов нет. Об этом 7 октября сообщил мэр города Невинномысска Михаил Миненков.
Напомним, накануне вечером в районе города Невинномысска и в Кочубеевском районе произошло подтопление двух садовых товариществ «Автомобилист» и «Зори Кубани». Под водой оказались около 400 дачных участков. Глава Невинномысска ввел вечером 6 октября режим повышенной готовности.
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