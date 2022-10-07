Ставрополь, , 15:47 — REGNUM Уровень воды в реке Кубань в районе города Невинномысска Ставропольского края начал снижаться. Ситуацию контролируют местные власти и сотрудники МЧС. Угрозы подтоплению населенных пунктов нет. Об этом 7 октября сообщил мэр города Невинномысска Михаил Миненков.

Последствия подтопления 45.mchs.gov.ru

«Уровень воды в реке Кубань пошёл на убыль! Если вчера в 20:00 уровень воды на плотине составил 728 см, а на Усть-Джегутинском гидроузле — 376,9 см, то сегодня в 08:00 он уже составил 700 см и 227 см соответственно. В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле, уровень воды снижается, а угроза для затопления районов города Невинномысска отсутствует», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне вечером в районе города Невинномысска и в Кочубеевском районе произошло подтопление двух садовых товариществ «Автомобилист» и «Зори Кубани». Под водой оказались около 400 дачных участков. Глава Невинномысска ввел вечером 6 октября режим повышенной готовности.

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