Чита, 7 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Проект «Я вернусь» для подготовки мобилизованных и добровольцев запустили в Чите, сообщает 7 октября пресс-служба правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Федерация самбо Забайкалья совместно с региональными министерствами и ведомствами, при поддержке специалистов силовых структур организовала в Чите трехдневные интенсивы по подготовке к военной службе. Обучение организовано для призванных из запаса в ходе частичной мобилизации, а также добровольцев, подавших заявления на участие в СВО, рассказал председатель Федерации Дамдин Бадмацыренов.

»Для нашей страны сейчас сложное время. Мы ожидаем мобилизацию и, конечно, пойдем. Есть два потока — это те, кто мобилизован и находятся на территории части, и те, кто ожидает мобилизации и хотел бы пройти такую подготовку. Потому что призванные по частичной мобилизации говорят, что знания, которыми они владели раньше либо утрачены, либо уже не актуальны. Наш проект как раз направлен на то, чтобы они вспомнили их и закрепили эти навыки. В роли инструкторов у нас выступают боевые офицеры, имеющие опыт службы в горячих точках. Они дают практические советы, которые пригодятся в зоне СВО», — сообщил Дамдин Бадмацыренов.

Он отметил, что кроме теории и практики, проект предусматривает работу с психологом. Бесплатные курсы подготовки в Чите уже прошли 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Забайкальском крае призванным в рамках частичной мобилизации торжественно вручили новое боевое оружие. Церемония состоялась в окружном учебном центре Восточного военного округа.

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