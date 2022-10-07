Астана, 7 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

(сс) Carine06 Стефанос Циципас

Циципас четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 1 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.