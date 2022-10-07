* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 октября опубликовали заявление по случаю 21-й годовщины «атаки коалиции под руководством США на Афганистан». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«Благодарение Аллаху, сегодня наша страна очищена от присутствия иностранных оккупационных сил, и наш народ живёт безопасной и гордой жизнью под эгидой чистой исламской системы», — указано в заявлении.

Коалиция во главе с США была создана двадцать один год назад, после терактов 11 сентября 2001 года.

Соединённые Штаты Америки вторглись в Афганистан, когда мулла Мохаммад Омар, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказался выдать Усаму бен Ладена, вдохновителя терактов 11 сентября, Соединённым Штатам.

В течение двух десятилетий войны между возглавляемой США коалицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане более 2300 американских мужчин и женщин были убиты и более 20 000 получили ранения.

До сих пор нет точных статистических данных о потерях афганских силовиков, афганских мирных жителей и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой войне.