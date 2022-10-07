Кабул, 7 октября 2022, 15:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 октября опубликовали заявление по случаю 21-й годовщины «атаки коалиции под руководством США на Афганистан». Об этом сообщает агентство «Шафакна».
«Благодарение Аллаху, сегодня наша страна очищена от присутствия иностранных оккупационных сил, и наш народ живёт безопасной и гордой жизнью под эгидой чистой исламской системы», — указано в заявлении.
Коалиция во главе с США была создана двадцать один год назад, после терактов 11 сентября 2001 года.
Соединённые Штаты Америки вторглись в Афганистан, когда мулла Мохаммад Омар, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказался выдать Усаму бен Ладена, вдохновителя терактов 11 сентября, Соединённым Штатам.
В течение двух десятилетий войны между возглавляемой США коалицией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане более 2300 американских мужчин и женщин были убиты и более 20 000 получили ранения.
До сих пор нет точных статистических данных о потерях афганских силовиков, афганских мирных жителей и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой войне.