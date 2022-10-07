Кемерово, , 15:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Цивилёв от лица всех кузбассовцев поблагодарил главу государства за поддержку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Цивилёв отметил, что под руководством Владимира Путина России за более чем два десятилетия прошла большой и сложный путь, и доказала всему миру важность отстаивания национальных интересов, ценность суверенитета и независимого развития.

Он пожелал президенту здоровья, неиссякаемых сил и энергии для новых достижений в государственной деятельности на благо страны.

Ранее и сообщило, что 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 70-летие.

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