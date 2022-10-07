Кемерово, 7 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Цивилёв от лица всех кузбассовцев поблагодарил главу государства за поддержку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сергей Цивилёв отметил, что под руководством Владимира Путина России за более чем два десятилетия прошла большой и сложный путь, и доказала всему миру важность отстаивания национальных интересов, ценность суверенитета и независимого развития.

Он пожелал президенту здоровья, неиссякаемых сил и энергии для новых достижений в государственной деятельности на благо страны.

Ранее и сообщило, что 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 70-летие.

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