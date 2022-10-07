Саранск, , 15:44 — REGNUM «Сердечно поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина с юбилеем!», — написал глава Мордовии Артем Здунов в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова

Он пожелал крепкого здоровья, энергии, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на благо Родины.

«С Вами вся страна, вся Россия — сильная, единая, большая и дружная семья, которая всегда и во всем Вас поддержит», — заключил Здунов.

ИА REGNUM напоминает, 7 октября президент России отмечает 70-летний юбилей. Путин провел телефонные разговоры с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и ЮАР Сирилом Рамафосой, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, все они поздравили главу государства с круглой датой.