Салехард, 7 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. На Ямале при Соборной мечети в Новом Уренгое 7 октября состоялось торжественное открытие духовно-просветительского центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Духовно-просветительский центр в Новом Уренгое. Ямал.

На церемонии присутствовали Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджутдин, а также муфтий регионального духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа Хафизов Хайдар Хазрат и другие официальные лица.

Духовно-просветительский центр строился три года. К его созданию приложили усилия губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, правительство ЯНАО, градообразующие предприятий Нового Уренгоя.

Муфтий ЯНАО Хафизов Хайдар Хазрат отметил, что появление центра создало условия для образования мусульман по вопросам традиционного ислама. Прихожане будут изучать арабский язык, основы семейных, общественных, гражданских и патриотических ценностей, проповедовать мир и согласие. В этом центре будут учиться и взрослые, и дети.

В двухэтажном здании разместились библиотека, гардеробная, конференц-зал, три классные комнаты (женские и мужские), кабинет муфтия, учительская, помещение для приема пищи. Одновременно в трёх учебных классах могут заниматься 50-60 человек.

«Наш город многонациональный, уже 47 лет плечом к плечу здесь живут и трудятся представители разных народов и вероисповеданий. Все мы — друзья, соседи, коллеги — любим наш город, строим и развиваем его. Всегда выступаем за сохранение межнациональной и межконфессиональной стабильности», — заявил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов на открытии центра.

Отмечается, что более 10% жителей Ямала исповедуют ислам. Духовное управление мусульман ЯНАО объединяет 14 религиозных организаций. В автономном округе работают 14 мусульманских культовых объектов — это мечети и молельные помещения. В регионе насчитывается 25 мусульманских священнослужителей.