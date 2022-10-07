Иркутск, 7 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Иркутская область получит дополнительно 46,5 млн рублей из федерального бюджета на поддержку производителей зерновых культур, — сообщает 7 октября телеграм-канал министерстве сельского хозяйства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Поясняется, что речь идет о сумме в 46,5 млн рублей из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Из областного бюджета будет направлено софинансирование в размере 0,5 млн рублей. Таким образом, дополнительный размер поддержки составит 47 млн рублей. Эти средства до конца 2022 года получат аграрии области и будут направлены на субсидирование производства и реализации зерновых культур урожая текущего года.

«В ближайшее время министерство сельского хозяйства объявит прием документов на получение субсидии. Также в этом году на субсидирование производства и реализации зерна в бюджете области уже предусмотрено 63 млн рублей, из них 47 млн рублей из средств федерального бюджета, 16 млн рублей из областного бюджета», — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу сентября 2022 года в Иркутской области было скошено и обмолочено 164,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или 41,2% посевной площади. Валовый сбор составил 372,7 тыс. тонн зерновых культур, в том числе: пшеницы — 170,1 тыс. тонн; ячменя — 137,6 тыс. тонн; овса 53,1 тыс. тонн. С 1 сентября для аграриев обязательна регистрация и работа в системе ФГИС «Зерно» для внесения данных о производстве и реализации зерна, за исключением сведений о продуктах переработки зерна, которая станет обязательной для внесения в систему с 1 марта 2023 года.

В Иркутской области к ФГИС «Зерно» присоединилось уже 790 товаропроизводителей, в том числе фермеры и кооперативы.

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