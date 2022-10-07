Москва, 7 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаг отечественных эмитентов из иностранных депозитариев в российские.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ на месяц — до 10 ноября 2022 года включительно — продлил действие норм, разрешающих держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний.

Также этот закон разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЦБ пояснили, что срок продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг успели собрать необходимые документы и подать заявление. Не позднее 24 ноября 2022 года российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций.

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