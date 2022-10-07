Москва, , 15:41 — REGNUM Проект федерального бюджета на трехлетку предусматривает выделение свыше 142 млдр рублей в 2023 году на госпрограмму по охране окружающей среды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаил Санакоев.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в целом на госпрограммы в сфере экологии и природопользования предусмотрено в 2023 году 248,9 млрд рублей, в 2024 году — 219,3 млрд рублей и 159,7 млрд рублей в 2025 году.

«Госпрограмма «Охрана окружающей среды» у нас 142,8 млрд — 2023 год, 111,6 млрд — 2024 и 65,5 млрд рублей — 2025 год», — сказал Санакоев на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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