Астана, 7 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Центризбирком документы о его выдвижении кандидатом на досрочных президентских выборах. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что в перечне документов выписки из протоколов заседаний партий и общественных движений, которые решили создать «народную коалицию», чтобы выдвинуть кандидатуру Токаева. Также там его заявление о согласии участвовать в выборах.

Напомним, «народная коалиция» была создана 6 октября из ряда партий и движений, чтобы выдвинуть Токаева кандидатом в президенты на выборах, назначенных на 20 ноября. Он захотел, чтобы его выдвинула не конкретная партия, а объединение политических и общественных сил.