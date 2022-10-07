Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На территории б. УССР происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, необходимо выработать меры по их разрешению. Об этом 7 октября заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо [территории б. УССР], где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает своё 70-летие.

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