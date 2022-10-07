Москва, 7 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В российском сегменте мессенджера Телеграм с начала спецоперации увеличилось более чем в полтора раза количество активных авторов контента, что стало рекордным показателем среди всех соцсетей в России. Это 7 октября следует из данных исследования Brand Analytics, которые приводит РИА Новости.

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Отмечается, что при этом число ежедневно активных авторов в российском сегменте китайской соцсети TikTok за этот же период уменьшилось на 85%.

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — с начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Телеграм выросло более чем в полтора раза, а именно — на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Телеграм также рекордный — плюс 24%», — говорится в опубликованных результатах исследования.

При этом уточняется, что другая российская соцсеть «ВКонтакте» продолжает быть лидером и по количеству ежедневно активных русскоязычных авторов (3,8 миллиона на конец сентября; +15% по отношению к февралю), и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента (13,2 миллиона сообщений; +9%).

«Телеграм лидирует и по приросту авторов (1,1 миллиона; +58%), и по приросту контента (8,7 миллиона; +24%). Однако уступает «ВКонтакте» по абсолютным значениям обоих показателей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил, чтобы кальянные в России не занимались собственным пиаром в соцсетях.