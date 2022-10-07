Кабул, , 15:37 — REGNUM Представители образовательного центра на улице Университетской на западе столицы Афганистана подтвердили Afghanistan International, что «из-за высоких угроз безопасности» центр больше не будет работать.

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Мохаммад Юсуф Дехзад, глава образовательного центра, заявил, что за пять лет работы центра школы на западе Кабула неоднократно подвергались нападениям.

В качестве примера он упомянул смертоносные нападения на образовательные центры «Муад», «Каусар Данеш», школы «Саид аль-Шахада» и школу «Кадж», унесшие жизни десятков учащихся-подростков и ранившие сотни других учеников.

Дехзад сказал, что с каждым днём мотивация учащихся продолжать своё образование блекнет, а атмосфера страха и запугивания усиливается.