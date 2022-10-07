Уфа, 7 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Мемориальный камень, посвященный пожарным, установили в башкирском городе Салават. Об этом 7 октября сообщил глава городской администрации Игорь Миронов на своей странице в социальной сети.

18.mchs.gov.ru Пожарные

Он сообщил, что идея создания этого памятника принадлежит спасателям.

«Символично, что идея создания мемориала родилась в год, когда салаватские пожарные отмечают 70-летия со дня создания подразделения», — сообщил он.

Чиновник подчеркнул, что только пожарные знают каких усилий и какие риски кроются в простой и важной строчке: «Погибших и пострадавших нет».

«И пусть каждый раз возвращаясь с вызова пожарные пишут в отчете именно эту фразу», — отметил мэр города.