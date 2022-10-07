Барнаул, , 15:36 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 7 октября сообшило подробности пожара, случившегося на пятом этаже многоквартирного дома в Рубцовске Алтайского края. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано на ранней стадии, на площади около двух квадратных метров. С применением автолестницы лестницы спасен десятилетний мальчик.

Котенок Koleida

Когда ребёнок уже был в безопасности, спасатели проверили окутанную дымом квартиру и обнаружили котёнка. Испуганного и мокрого, его вынесли на воздух. Малыш надышался дымом и огнеборцы оказали пушистому первую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 августа 2022 года в результате серьезного пожара в Рубцовске на улице Тихвинская могли погибнуть несколько человек.

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