Москва, 7 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. На данный момент, ввиду отсутствия договора между Россией и Японией, не в интересах японской стороны обострять отношения ещё больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

«Поэтому очередных санкции Японии в отношении России носят скорее формальный характер.

Ввод всё новых и новых санкции против РФ в принципе становится все более безболезненными.

Для текущих санкционных организаций заморозка контактов с Японией не будет так заметна», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония введет новые персональные санкции против лиц, «непосредственно связанных» с присоединением к России новых территорий.

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