Париж, 7 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса Франции установил новый рекорд в августе в размере 15,5 млрд евро, сообщает Le Figaro со ссылкой на таможню.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В совокупности за двенадцать месяцев дефицит достиг рекордного уровня в 139 млрд евро из-за постоянного ухудшения месячных показателей с конца 2020 года. В целом стоимость импорта увеличилась с 1,1 млрд евро до 65,6 млрд евро. Напротив, экспорт увеличился незначительно, на 100 млн евро, достигнув 50,1 млрд евро.

В таможне заявили, что в августе счет за электроэнергию стоил дополнительно 800 млн евро и увеличил дефицит энергии во Франции до 11 млрд евро в августе. Импорт электроэнергии и газа продолжает дорожать, тогда как экспорт энергоресурсов стабилен.

Без учета энергоносителей дефицит торгового баланса Франции сократился до 6,7 млрд евро против 6,5 млрд евро в предыдущем месяце. Что касается платежного баланса, который включает торговлю услугами, дефицит счета текущих операций в августе составил 5,1 млрд евро против 5,3 млрд евро в предыдущем месяце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил о своих сложных отношениях с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

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