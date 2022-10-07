Кишинёв, 7 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Риски, что поставка газа из России в Молдавию может прекратиться, сохраняются. Об этом 7 октября на радио Vocea Basarabiei заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Разумеется, эти риски сохраняются. Но риски исходят не из определённых договорных положений», — заявила Гаврилица.

По её мнению, поставки газа могут быть прекращены из-за антироссийской политики Молдавии в отношении к денацификации территории б. УССР, а также из-за отказа признавать референдумы о воссоединении с Россией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе переговоров с Газпромом в октябре 2021 года о продлении соглашения молдавская делегация отказалась обсуждать дополнительные условия, предложенные российской стороной. По мнению главы республики, для получения скидки пришлось бы идти на политические уступки. С тех пор цена на газ для Молдавии выросла в десять раз.