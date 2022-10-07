* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан пожилой мужчина умер от сердечного приступа после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили его дом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный дом в Тошковке

Источники издания уточнили, что этот инцидент произошёл в районе «Шаш Сад Кути» в третьем округе безопасности города Пули-Хумри, столицы провинции Баглан.

По данным собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили трёхэтажный дом этого человека в связи с выполнением муниципального плана по прокладке с дороги общего пользования. Пожилой человек умолял радикалов дать ему возможность забрать свои вещи, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили отказом.

Недавно стало известно, что муниципалитет Пули-Хумри снёс несколько домов, что было незаконным и не соответствовало плану городского строительства.

Жители Пули-Хумри говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили их дома без предварительного уведомления.