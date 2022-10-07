Москва, , 15:32 — REGNUM Призыв Зеленского к НАТО нанести ядерный удар по России — верх безумия и безответственности, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Сенатор Виктор Бондарев Council. gov.ru

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«Зеленский — обычная марионетка запада. И не он будет диктовать НАТО, что делать, а наоборот. Его продолжат использовать для обострения отношений между двумя некогда братскими народами, которое выгодно американцам, расписывать ему пошагово все политические ходы, которые тот должен сделать», — рассуждает Бондарев в телеграм-канале.

США и их союзники по Североатлантическому блоку не хотят открытой войны с Россией, зная наш военный, в частности, ядерный потенциал, отметил сенатор.

«Сколько бы Зеленский ни просил помощи у своих покровителей, максимум, на что он может рассчитывать — продолжение поставок оружия, техники, сопутствующих грузов и наёмников из стран запада. Но радикальных шагов — вроде нанесения ядерных ударов — от НАТО Зеленский, к счастью, не дождётся», — убежден Бондарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава киевского режима Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России.

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