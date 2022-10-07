Алтайский край, 7 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известил 7 октября о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух несовершеннолетних детей.

Цитата из к/ф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия На мотоцикле

По предварительным данным следствия, днем 6 октября 2022 года в селе Повалиха Первомайского района 17-летний подросток управлял мотоциклом «Урал», в котором в качестве пассажира находился 9-летний мальчик. При движении по улице населенного пункта у мотоцикла отказали тормоза, и он совершил наезд на камень, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний ребенок, находившейся в боковом прицепе без мотошлема, погиб на месте происшествия. Юноша с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначаются экспертизы, в том числе судебно-медицинские и трасологическая. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи изучат причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств ДТП в Алтайском крае, в результате которого погибли мать и четверо ее детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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