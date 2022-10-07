Подгорица, 7 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Утром 7 октября Черногория успешно запустила испытательный спутник CubeSat из деревни Виш недалеко от Даниловграда. Этот тестовый проект, который предшествует запуску первого черногорского спутника «Луча», выполнялся организацией Черногории космических исследований и командой, состоящей из Нины Дракулич, Николы Перович и Филипа Йовичевича. Они инициировали первый космический исследовательский проект в стране.

Technologiya.ru Спутник EgyptSat-A в космосе.

Один из членов команды, Нина Дракулич, рассказала порталу RTCG, что CubeSat поднялся на высоту 38 километров с помощью метеозонда и собрал изображения и данные, ради которых был запущен.

«У нас естьизображение Черногории из космоса, данные об ультрафиолетовом излучении, состояние озона над нашей страной», — сказала Дракулич.