София, , 15:30 — REGNUM Министерство обороны Швеции объявило о готовности предоставить военно-воздушным силам (ВВС) Болгарии восемь современных истребителей Gripen. Об этом 7 октября сообщает БНР.

МиГ-29 ВВС Болгарии Krasimir Grozev

По предварительной информации, соответствующие машины должны быть использованы для осуществления патрулирования восточных границ НАТО. При этом в болгарском военном ведомстве не уточняют, на каких условиях будет реализована эта сделка.

«Скорее всего, речь идет о бессрочной аренде», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в минобороны Болгарии.

Другой информации нет.

Напомним, ранее официальная София обратилась к руководству НАТО с просьбой выделить болгарским ВВС во временное пользование несколько военных самолётов.