Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала третьего этапа новой модели транспортного обслуживания (НМТО) по вине водителей городских автобусов произошли 16 дорожно-транспортных происшествий, сообщили 7 октября ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Автобусы «Пассажиравтотранс» Петербурга t. me/patspb

«С момента запуска третьего этапа НМТО, с 1 июля по 1 октября, на территории города произошло 16 ДТП по вине водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. Это на 30% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. При этом погибших не было, а количество пострадавших в сравнении с прошлым годом снизилось на 12%», — указали в комитете.

Там добавили, что до полного внедрение НМТО (транспортная реформа стартовала в апреле 2022 года, — прим. ред.) коммерческие перевозчики ведомству не подчинялись. Ввиду чего статистика по количеству ДТП с участием коммерческих автобусов не велась. «До окончания «социализации» транспорта перевозчики вели свою деятельность самостоятельно», — указали в комитете.

После того как водитель нарушил ПДД, став участником ДТП, его направляют на переобучение, и на это время он находится в «стоп-листе». Таким образом до пересдачи зачета он не допускаются на линию. Помимо этого, в зависимости от степени нарушения, к водителю могут быть также применены меры дисциплинарного и материального характера, вплоть до увольнения.

Отметим, что на данный момент на городских автобусах трудятся 9515 профессиональных водителей. Все они имеют водительские права категории «Д» и, независимо от стажа вождения и работы водителем, прошли обязательную трехступенчатую подготовку.

«Она включает в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии — с пассажирами и без них. Продолжительность подготовки может достигать 240 часов», — пояснили в комитете по транспорту, добавив, что водители также проходят стажировку на линии.

Вместе с водителем-наставником они изучают трассу маршрута, на котором предстоит работать, остановки, опасные участки, места для стоянки автобуса, правила движения и нахождения на автостанции, отрабатываются действия при изменении расписания, трассы движения, неработоспособности бортового оборудования.

«По результатам прохождения всех этапов подготовки каждый водитель сдает обязательный зачет. Перед выпуском для работы на линии водитель проходит обязательные предрейсовые медицинские осмотры», — подчеркнули в комтрансе Петербурга.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблему с ДТП с участием автобусов в Санкт-Петербурге. Петербуржцы в соцсетях высказывали версию, что после обновление автопарка водителями новых транспортных средств стали бывшие «маршрутчики», которые могли не пройти специальную подготовку.

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