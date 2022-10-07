Москва, 7 октября 2022, 15:35 — REGNUM Двух медицинских работников из Башкирии удостоили государственных наград. Указ о награждении некоторых специалистов 7 октября подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, среди награжденных — два медицинских работника из Уфы.
Так, почетное звание «Заслуженного врача России» присвоено заведующей женской консультацией роддома № 3 Уфы Флера Ташбулатовой, главной медсестре республиканской клинической больницы № 2 Зульфие Нагмаджановой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения России».
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