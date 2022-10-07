Москва, , 15:28 — REGNUM Владельцы электросамокатов и прочих подобных средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже достаточно давно находились в правовом вакууме, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Электросамокат Elvert Barnes

«Их относили то к пешеходам, то к транспортным средствам, а отсюда возникали разногласия в трактовке их поведения на дороге.

Так, недавнее решение Верховного суда РФ приравняло электросамокатчиков к пешеходам, а значит, указало им передвигаться по тротуарам, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал отдельный ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности.

Отдельно звучали призывы принудительно ограничить скорость электросамокатов и выдавать владельца права и номера.

При этом число ДТП с участие электрических средств индивидуальной мобильности за 5 месяцев 2022 года выросло на 35% и статистика явно не отражает всей картины.

Другими словами, вопрос о законодательном определении категории современных электрических средств передвижения давно назрел и в этом смысле изменения в Правила дорожного движения (ПДД) сняли некоторые наболевшие вопросы.

Запрет на движение самокатов по «зебре» — это очевидное решение, которое приравнивает самокатчиков к велосипедистам, которым, в соответствии с ПДД, пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись, запрещено.

Ограничение скорости движения для электрических средств индивидуальной мобильности, равно как и разрешение на передвижение по проезжей части, также было ожидаемым решением.

Но наиболее важным является разрешение, ограничение или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Опыт некоторых европейских героев показывает, что пешеходные зоны с большим трафиком или узкие улицы исторического центра не место для использования СИМ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах.

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