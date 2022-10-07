Москва, , 15:28 — REGNUM Телефонные разговоры с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диасом-Канелем и ЮАР Сирилом Рамафозой, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых названные лидеры поздравили его с днём рождения, провёл президент России Владимир Путин. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что в адрес главы Российского государства приходит большое количество посланий и телеграмм от глав государств и правительств зарубежных стран, а также от руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

«Кроме того, президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также в ходе разговоров названные лидер обсудили с президентом РФ вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

При этом добавляется, что позднее 7 октября путина поздравят с днём рождения собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Таийп Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на территории б. УССР.