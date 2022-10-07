Аткарский район, Саратовская область, 7 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Саратовской области 43-летнюю жительницу Аткарского района признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью и покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенном с особой жестокостью. Об этом 7 октября сообщает следственное управление СКР по региону.

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Установлено, утром 22 декабря 2021 года женщина находилась со своей пятилетней дочерью и восьмилетним сыном по месту жительства в частном доме по улице 2-я Заречная в селе Прокудино Аткарского района. Мать рассердилась на детей за непослушание и, используя полиэтиленовый пакет, веревку, шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Женщина удерживала детей до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге недалеко от дома, а после скрылась. Медики констатировали смерть мальчика, девочку доставили в больницу.

По заключениям экспертиз, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия, а девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на 2 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, жительницу Саратовской области подозревают в убийстве четырех человек.

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