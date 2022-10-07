Иркутск, 7 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило 7 октября о вынесении приговора в отношении юриста, которая обманула 14 человек в Усть-Илимске.

Оноре Домье. Юристы

По данным следствия и суда, злоумышленница заключала договоры на оказание юридической помощи, получала за это деньги, но заявленные услуги не предоставляла. Ее клиентами преимущественно становились люди пожилого возраста.

Расследованием уголовного дела о серии мошенничеств занимались следователи Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский». Они детально изучили деятельность предпринимателя в области права, проверив ее документацию и переписку с клиентами, провели многочисленные очные ставки, а также провели иные следственные действия и собрали исчерпывающие доказательства умышленных действий фигурантки.

По данным следователей, 38-летняя женщина с 2019 по 2021 заключала договоры об оказании юридической помощи гражданам, однако сама под различным предлогом тянула время и не оказывала обещанных услуг. Таким образом недобросовестный предприниматель вместо защиты интересов похитила у своих клиентов 1,8 миллиона рублей. Усть-Илимский городской суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

С учетом мнения прокурора, суд приговорил женщину к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, назначив дополнительное наказание в виде запрета заниматься юридической деятельностью сроком на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвой мошенничества стала 86-летняя жительница Иркутска. Пенсионерка лишились 500 тысяч рублей, передав наличные аферистам, которые представились работниками следственных органов.

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