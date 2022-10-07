Бухарест, , 15:24 — REGNUM Национальная комиссия по контролю над использованием атомной энергии Румынии (CNCAN) издала специальную брошюру с рекомендациями поведения граждан на случай «ядерной атаки извне». Об этом 7 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в соответствующем бюллетене рассказывается о «первоочередных мерах самозащиты от радиации и преодолению последствий радиационного облучения».

«Это пособие позволит спасти десятки тысяч жизней в случае нападения на Румынию», — говорится в документе CNCAN.