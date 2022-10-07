Москва, , 15:24 — REGNUM Снижение инвестиций в ближайшие три года на обращение с отходами не может не вызывать вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Дмитрий Кобылкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несколько дней назад слушали о планах по строительству инфраструктуры по ТКО. В бюджете в ближайшие два года происходит сокращение инвестиций на эти цели на 26 млрд. Это не может не вызывать вопросы, потому что у нас были общественные обсуждения», — сказал депутат на заседании комитета.

Напомним, ранее стало известно, что российские власти в 2023–2024 гг. планируют сократить затраты на обращение с отходами в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей.

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