Париж, 7 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Заявления французского министра о том, что Париж будет «очень бдителен» в отношении соблюдения законности в Италии, вызвали гнев вероятного будущего премьер-министра Джорджии Мелони, которая осудила «неприемлемую угрозу», сообщает Le Figaro.

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Министр по европейским делам Франции Лоуренс Бун на вопрос о том, как Париж будет работать со следующим итальянским правительством, заявила: «Мы будем очень бдительны в отношении ценностей и правил верховенства права».

«ЕС уже продемонстрировал бдительность в отношении других стран, таких как Венгрия и Польша», — добавляет Лоуренс Бун.

Эти заявления, которые перекликаются с опасениями, уже высказанными премьер-министром Франции Элизабет Борн, вызвали гнев Джорджии Мелони, чья партия Fratelli d’Italia победила на выборах в законодательные органы 25 сентября.

«Я уверена, что французское правительство немедленно опровергнет эти заявления», — говорит Джорджия Мелони.

«Эпоха правительств во главе с Демократической партией, которые ищут защиты за границей, закончилась, я думаю, это ясно всем, как в Италии, так и за границей», — отметила будущий премьер-министр Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил о своих сложных отношениях с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

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