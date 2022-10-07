Москва, 7 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки в Донецкой Народной Республики более 100 боевиков ВСУ и 12 единиц военной техники. Об этом 7 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации: 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ и 12 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области.

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