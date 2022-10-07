Минеральные Воды, Ставропольский край, 7 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Ставропольский край и Оренбуржье связал новый авиамаршрут. После семилетнего перерыва вновь запущен авиарейс из аэропорта «Минеральные Воды» в Оренбург, сообщили в администрации муниципалитета.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

По словам главы Минераловодского района Вячеслава Сергиенко, запустить полеты по этому и ряду других маршрутов, открытых в последнее время из крупнейшего аэропорта на Юге России, удалось благодаря государственному субсидированию региональных и внутренних программ для поддержки отечественных авиакомпаний и развития внутреннего туризма.

Авиарейсы в Оренбург будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути около трех часов. Рейсы выполняет авиаперевозчик «Икар» на воздушных судах Embraer 190. Первый рейс состоялся 6 октября.