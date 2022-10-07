Москва, , 15:21 — REGNUM Цель предыдущего седьмого пакета санкций Евросоюза в отношении России заключалась в основном в исключении российской экономики из товарно-финансовых цепочек, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В качестве итога должно было получиться, что российская экономика практически лишена импорта. По факту спустя полгода действия санкционный эффект слабо выразился.

Российская экономика испытала шок, но смогла выровнять потоки и настроить их на другие направления.

С учетом того, что инициатор санкций уже не может дать задний ход и признаться в неэффективности и болезненности санкций относительно Европы, Запад продолжает давление.

Теперь триггером нового восьмого пакета санкций ЕС является невозможность экспорта. Потому как сырьевой экспорт приносит колоссальные доходы при текущих рыночных ценах на энергоносители», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, государства Евросоюза показали санкционную изобретательность в вопросе ограничений против России.

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