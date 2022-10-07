Москва, 7 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Цель предыдущего седьмого пакета санкций Евросоюза в отношении России заключалась в основном в исключении российской экономики из товарно-финансовых цепочек, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В качестве итога должно было получиться, что российская экономика практически лишена импорта. По факту спустя полгода действия санкционный эффект слабо выразился.

Российская экономика испытала шок, но смогла выровнять потоки и настроить их на другие направления.

С учетом того, что инициатор санкций уже не может дать задний ход и признаться в неэффективности и болезненности санкций относительно Европы, Запад продолжает давление.

Теперь триггером нового восьмого пакета санкций ЕС является невозможность экспорта. Потому как сырьевой экспорт приносит колоссальные доходы при текущих рыночных ценах на энергоносители», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, государства Евросоюза показали санкционную изобретательность в вопросе ограничений против России.

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