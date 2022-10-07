Кемерово, , 15:21 — REGNUM Угледобывающая отрасль в настоящее время имеет хорошие перспективы для развития. Об этом на первом Международном угольном форуме «Угольная отрасль — новые реалии» в Кузбассе заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, к каким последствиям, прежде всего для Европы, привело решение о том, что уголь надо свернуть: подскочили цены на газ и на альтернативные энергоносители — сначала в три, потом в четыре раза, а сейчас уже относительно предыдущих в семь раз, — отметил Беловусов. — Это повлекло за собой рост цен в электроэнергетике, соответственно, свертывание мощностей, ликвидацию рабочих мест в металлургии, вывод мощностей по производству минеральных удобрений — особенно в Европе. Это создало целый ряд проблем для других стран мира, прежде всего связанных с продовольственной безопасностью. Поэтому эксперименты с сокращением потребления угля надо заканчивать, при этом совершенствуя технологии угледобычи и потребления угля».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области с 6 по 9 октября проходит первый Международный угольный форум «Угольная отрасль — новые реалии». Его цель — создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки.