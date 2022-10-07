Тбилиси, , 21:03 — REGNUM Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отверг возможность передачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили киевскому режиму, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Имеди».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никакая такая просьба или рекомендация не может служить основанием для выдачи Саакашвили. У Грузии есть своя собственная юрисдикция. Здесь были совершены самые тяжкие преступления, и человек отбывает наказание за эти самые тяжкие преступления. Поэтому этот вопрос не актуален. Соответствующие государственные органы сделают всё, чтобы обеспечить предоставление медицинских услуг. Это ответственность государства. Степень, специфика преступления не имеют значения. Любому заключенному должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание, и государство делает это. Некоторые люди в киевском правительстве тоже этого не скрывают, они заинтересованы в ситуации здесь, они заинтересованы во втором фронте и, конечно, их требования, связанные с экстрадицией, могут продолжаться», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что по словам адвоката Саакашвили суд в Киеве попросил временно передать им бывшего президента Грузии.