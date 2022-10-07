Иркутск, 7 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Работы на стройплощадке Иркутского суворовского военного училища идут круглосуточно, сообщает 7 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Иркутск. Строительство Суворовского военного училища

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева, ход работ на строительной площадке Суворовского училища проверил заместитель председателя иркутского правительства Павел Писарев.

«Динамика на объекте хорошая, чувствуется потенциал. Активный строительный сезон завершается, очень важно до наступления морозов закрыть тепловой контур, чтобы продолжить в зимнее время внутренние работы. Сейчас работы на площадке идут круглосуточно, в три смены. Вопрос строительства Суворовского училища находится на постоянном контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и при полном взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации», — сказал Павел Писарев.

Как сообщало ИА REGNUM, Суворовское военное училище будет располагаться на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и рассчитано на 420 курсантов.

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