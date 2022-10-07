Женева, Швейцария, 7 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Антироссийскую резолюцию Евросоюза поддержали только 17 из 47 членов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), голосование прошло 7 октября на 51-й сессии СПЧ в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Резолюцией предусмотрено назначение в СПЧ сроком на год специального докладчика по вопросу о положении дел в области прав человека в России. Предполагается, что спецдокладчик соберёт, изучит и оценит соответствующую информацию, а затем представит доклад на 54-й сессии СПЧ и 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Против принятия резолюции проголосовали Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея. Представители ещё 24 стран от голосования воздержались. Поддержали проект 17 государств, в числе которых США, Великобритания, страны ЕС, Южная Корея, Япония, Аргентина, киевский режим, следует из сообщения на сайте совета.

Россия не входит в СПЧ, её представитель не принимал участия в голосовании.

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